В Новосибирске площадь Будагова перекроют из-за строительных работ на четвертом мосту через реку Обь. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

Движение будет приостановлено 18 февраля. Ограничения будут действовать с 00:00 до 12:00. На время проведения работ движение общественного транспорта будет изменено.

«Это связано с проведением монтажа пролетного строения на строительном объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской», — сказано в сообщении.

В администрации города просят водителей быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что недавно подрядчик капитального ремонта Октябрьского моста в Новосибирске, ООО «СпецТрансСтрой», приступил к бетонированию опор переправы.