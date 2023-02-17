В Томской области начались работы по строительству малого транспортного кольца. Об этом сообщила администрация региона .

Генеральным подрядчиком проекта выступает компания «Автодорстро» из Ханты-Мансийского автономного округа. В настоящее время определяются этапы и сроки выполнения работ. На первый этап строительства Малого транспортного кольца (МТК) Томская область получила федеральный бюджетный кредит в размере 2,44 млрд рублей.

«Строительство МТК позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки в южных районах областного центра и населенных пунктах Томского района, обеспечит транспортную доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью более миллиона квадратных метров. Пропускная способность в границах проектирования увеличится с 2 до 28 тысяч автомобилей в сутки», — отметил заместитель губернатора Томской области Николай Рупель.

Общая протяженность дорожного полотна составит 5 километров. Новая дорога будет включать в себя три транспортные развязки, а проезжая часть будет иметь 4 полосы. Вместе с этим подрядчику предстоит построить две объездные дороги.

Планы по строительству Малого транспортного кольца были оглашены еще в 2014 году. Согласно первоначальному плану предполагалось строительство шестиполосной магистрали, которая сможет значительно разгрузить центральные улицы города.

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