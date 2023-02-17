В регионах СФО выявили более 170 нелегальных финансовых организаций

По итогам 2022 года в Сибирском федеральном округе выявили 171 нелегального участника финансового рынка, из них 24 в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского главного управления Центрального банка.

«За прошлый год в СФО было обнаружено 4 финансовые пирамиды. Все они были зарегистрированы на территории Новосибирской области», — уточнили «Континенту Сибирь» в пресс-службе.

По данным Центробанка в 2022 году в России было выявлено около 5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности, порядка 2,7 тысяч это пирамиды. Для сравнения: в прошлом году подобных организаций выявили в 2,3 раза меньше.

Почти 96% пирамид действовали в интернете. То же самое касается 97% нелегальных профучастников и 43% нелегальных кредиторов. Почти половина пирамид привлекала платежи в криптовалютах.

Напомним, что в 2022 году руководители Сибирского банка Сбербанка провели лекции для студентов региональных вузов. Выступления прошли в Новосибирске, Омске, Барнауле, Кемерове и Красноярске.