В элитном жилом комплексе в центре Новосибирска закрылось очередное заведение общепита

В жилом комплексе «Монблан» закрылась кондитерская Choux a la crème. Она была запущена осенью 2022 года владельцем японского ресторана высокой кухни OKABE, который запомнился жителям Новосибирска высоким уровнем цен. По итогам 2022 года юрлицо, под которым осуществлял операционную деятельность ресторан и впоследствии кондитерская, показало 46 млн убытков (по данным Rusprofile).

Напомним, что ресторан OKABE начал работу в сентябре 2021 года в ЖК «Монблан» на Щетинкина. Свое название он получил в честь бренд-шефа Киичи Окабе, который разрабатывал меню для заведения в Новосибирске. Заведение позиционировало себя как ресторан высокий кухни, а также отличалось высокими ценниками. Так, сеты роллов стоили 14975 и 17775 рублей, стейк вагю «Стриплоин» стоил 10550 рублей, филе – 10350 рублей. Весной 2022 года ресторан закрылся, и на его площадке была запущена кондитерская Choux a la crème, которая, как следует из названия, делала упор на линейке пирожных «шу». В отличие от ресторана OKABE, она не отличалась высокими ценами, как например, Fitness Food Cafe с тортами стоимостью 12,5 тыс рублей и десертной композицией за 67 тыс рублей (в настоящее время это заведение также закрыто). Помимо площадки в «Монблане» команда Choux a la crème также участвовала в 2022 году в маркете Shopping Weekend, выставляя там свою продукцию. Тем не менее, несмотря на отстройку от конкурентов и гибкую ценовую политику, Choux a la crème не удалось удержаться – по данным 2ГИС, заведение в ЖК «Монблан» закрыто.

Как отмечают участники рынка, команда Choux a la crème в настоящее время ищет нового инвестора для продолжения работы.

Примечательно, что юрлицо, под которым осуществлял операционную деятельность ресторан OKABE, а впоследствии кондитерская Choux a la crème (ООО «Сорнеро-НСК»), показало по итогам 2022 года, по данным Rusprofile, 46 млн убытков.

Напомним, что в конце 2022 года в Новосибирске открылось сразу несколько кондитерских. Речь идет о кондитерской «Баттерфляй» на улице Ленина – она переехала с улицы Фрунзе. Кроме того, свою работу в квартале на Декабристов начала работу кондитерская Kooly, которую открыли предприниматели из Читы, а на улице Кирова в ЖК «Облака» запустилась кондитерская Kritsky, основанная бывшим шеф-кондитером новосибирских кофеен Organic Coffee Денисом Крицким.



Ранее о трудностях, с которыми столкнулись кондитерские Новосибирска, «Континенту Сибирь» рассказывали основатель сети i Dolci Дарья Скуратова, владелец сети Kook Екатерина Ветхова, основатель Biscuit House Галина Печенина.