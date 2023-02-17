В Иркутской области на развитие коммунальной инфраструктуры планируют потратить 65 млрд рублей до 2028 года

Александр Киселев
 
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Фото с официального портала Иркутской области

В Иркутской области разработали пятилетний план строительства, реконструкции и капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Проектирование, строительство и капитальный ремонт социальных объектов в рамках исполнения нацпроектов находится в зоне особого внимания правительства Иркутской области. Я лично постоянно прошу глав муниципальных образований уделять повышенное внимание контролю за подрядными организациями, сроками ввода объектов в эксплуатацию, – заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

В общей сложности план включает 593 объекта. На его реализацию потребуется более 65 млрд рублей.

Также в опубликованном документе указано, что в 2023 году министерство строительства планирует реализацию 179 мероприятий на сумму порядка 16 млрд рублей. В 2024 году этот показатель должен составить 118 мероприятий на 14 млрд рублей.

Ранее мы писали, что в отношении первого заместителя мэра Слюдянского района Иркутской области Юрия Азорина возбуждено второе уголовное дело.

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