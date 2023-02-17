Акционер новосибирского застройщика вошел в состав жюри премии Urban Awards

Совладелец новосибирского застройщика VIRA Александр Савельев вошёл в состав жюри федеральной премии в сфере строительства Urban Awards. ЖК GRANDO от компании также вошел в список претендентов на победу в конкурсе.

Соучредитель девелоперской компании VIRA Александр Савельев вошёл в экспертную комиссию 15-й федеральной премии Urban Awards. Эксперт оценит проекты жилой недвижимости со всей России.

Urban Awards – это торжественное деловое событие, обозначающее основные достижения рынка жилой городской недвижимости. Премия создана для определения достижений жилой городской недвижимости России, для продвижения современных стандартов и распространения передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью, для повышения качества строительства инфраструктуры и городской среды.

«Мы рады, что были приглашены в состав жюри самой влиятельной премии на рынке недвижимости и имеем возможность оценить успешные девелоперские проекты регионов РФ. Стратегия развития нашей компании предполагает применение передовых практик в сфере жилищного строительства, ведь наша миссия – строить лучшие дома для счастливой жизни», – прокомментировал Александр Савельев. Его цитирует пресс-служба компании.

Новый проект VIRA – жилой комплекс бизнес-класса GRANDO – также будет в числе претендентов на победу в рассматриваемой девелоперской премии.

Проекты будут оцениваться в три этапа. Первым этапом специальная программа осуществляет анализ анкетных данных объектов и выставления баллов по каждому из них. Вторым этапом жюри оценивают каждый критерий объекта по 10-ти бальной шкале. В завершающем этапе эксперты совершают выезды на объекты, прошедшие во II этап, для осмотра на предмет соответствия номинанта на статус Лучшего в своей номинации и подлинности заявленных анкетных данных и присваивают балл от 1 до 10.