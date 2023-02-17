ООО «Подорожник-Новосибирск» выиграло в трёх конкурсах на размещение остановок общественного транспорта по инвестдоговорам. Информация об этом появилась 16 февраля на официальном интернет-портале правовой информации города.

В общей сложности было размещено 4 конкурса. Из них 3 выиграла популярная сеть стрит-фуда. Согласно условиям договора, в течение 2023 года компания обязана поставить коммерческие павильон в трех местах:

Остановка — «Областная больница» (улица Немировича-Данченко, 126);

Остановка – «Завод торгового оборудования» (улица Большевистская, 151);

Остановка — «Улица Народная» (улица Танковая, 41).

Также компания «Подорожник-Новосибирск» должна разместить 6 навесов для ожидания общественного транспорта. Адрес трех из них совпадают с местоположением павильонов. Оставшиеся будут известны в момент заключения договора. В общей сложности компания потратит на данный проект 9,5 млн рублей, в том числе навесы – 4,8 млн рублей.

По данным Rusprofile, учредителями ООО «Подорожник-Новосибирск» являются Лариса Герман (90%) и Оксана Дунаевская (10%). По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 645 тыс рублей.

Напомним, что изначально новосибирские власти рассчитывали заключить соглашение об установке остановочных павильонов с единым концессионером. Предполагалось, что он будет отвечать за создание 250 павильонов, однако на соответствующий конкурс, возобновлённый в феврале 2021 года, не поступило ни одной заявки. В конце 2021 года департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска предложил реализовать проект путём заключения отдельных инвестиционных соглашений. Позже инвестиционный совет мэрии сделал выбор в пользу этого варианта. Окончательное решение о реализации проекта установки остановочных павильонов в Новосибирске путём заключения инвестиционных договоров было принято в сентябре 2022 года.

Ранее мы писали, что на установку «комфортных остановок» в Новосибирске в мэрию города поступило шесть заявок.

В свою очередь основанная в Кузбассе сеть уличных кофеен и общепита «Подорожник» отмечала в 2021 году, что планирует выйти на IPO. Компания не отказалась от своих планов и после старта спецоперации. «С началом СВО для проведения кампании по импортозамещению федеральный центр наделил регионы дополнительными полномочиями. Велика вероятность, что текущая ситуация обернется выгодным образом и для власти, и для бизнеса, и для жителей. Если власть обеспечит необходимую поддержку предпринимателям для привлечения средств через российский IPO, это положительно скажется на инвестклимате в регионе», — отмечала «Континенту Сибирь» директор сети «Подорожник» Татьяна Фомина.