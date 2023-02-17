Двоих бойцов батальона «Вега» похоронили на новосибирском кладбище

16 февраля на Аллее Славы Гусинобродского кладбища Новосибирска похоронили двух бойцов элитного новосибирского батальона «Вега». Об этом сообщил портал VN.ru.

Известно, что батальон попал под минометный огонь украинской стороны 2 февраля, на эту дату был запланирован штурм одного из поселков под городом Кременная. Уже 16 февраля с двумя погибшими простились в Новосибирске. Похороны были организованы новосибирским военкоматом. О потере бойцов журналистам рассказал Валерий Пирогов. Он был бывшим сослуживцем по работе в УВД Новосибирска погибшего Владимира Щербицкого. Имя второго бойца Пирогов не уточнил.

По словам Пирогова, Владимир Щербицкий больше 20 лет назад работал младшим оперуполномоченным уголовного розыска. Ранее проходил срочную службу в Военно-морском флоте на легендарном авианосце «Адмирал Кузнецов».

«Владимир был человек упрямый, никогда не шел на компромиссы. Из-за конфликта с начальством в свое время ушел из полиции, не доработав до пенсии восемь месяцев. В «Вегу» записался в штурмовики — не хотел быть где-то там, на втором плане. Хотел идти вперед и до конца», – вспоминает сослуживца Валерий Пирогов. Его комментарии приводит портал VN.ru.

Напомним, что в конце января руководителя элитного батальона «Вега» и вице-спикера Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферова «отправили» губернатор Андрей Травников и депутаты. 4 февраля депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев разместил пост в социальных сетях о том, что прибыл в зону СВО в качестве добровольца отряда «Вега».