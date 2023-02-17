17-летний воспитанник новосибирского хоккея вошел в топ-20 драфт-рейтинга НХЛ 2023 года

Воспитанник новосибирской «Сибири», 17-летний защитник Михаил Гуляев, выступающий в этом сезоне за омский клуб «Авангард», вошел в топ-20 игроков текущего рейтинга драфта Национальной Хоккейной Лиги 2023 года. Новая версия рейтинга выпущена авторитетным спортивным каналом из Канады Sportsnet. Об этом сообщает портал sports.ru.

Гуляев занял 18 место в обновленном рейтинге, обеспечив себе на текущий момент выбор в первом, наиболее престижном, раунде отбора клубами НХЛ наиболее перспективных молодых хоккеистов мира. Ещё один россиянин, нападающий ХК «Сочи» Матвей Мичков расположился на 4 месте драфт-листа.

Напомним, что в свое время наиболее титулованный хоккеист из Новосибирска Владимир Тарасенко был выбран в первом раунде драфта НХЛ в 2010 году под 16 номером американским клубом «Сент-Луис Блюз».

Михаил Гуляев в текущем сезоне выступает в Континентальной Хоккейной Лиге за омский «Авангард». Юный защитник принял участие в 13 матчах и отметился одной результативной передачей. Гуляев является чемпионом юношеских U16 Олимпийских игр-2020 в составе сборной России.

В этом году 61-й драфт НХЛ пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле, штат Теннесси, США на домашней арене клуба НХЛ «Нэшвилл Предэйторз». Первый раунд драфта будет транслироваться ведущими телеканалами Северной Америки. По правилам этой процедуры клубы НХЛ закрепляют за собой права на игроков других лиг, так как сами не занимаются подготовкой молодых хоккеистов. Порядок выбора лучших игроков незаигранных в НХЛ зависит от результатов выступления клубов в предыдущем сезоне – чем лучше клуб его провёл, тем хуже его право выбора на драфте.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что 31-летний нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, вошел в топ-25 игроков Национальной Хоккейной Лиги для обмена до дедлайна.