Суд снова отстранил от должности заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова

Алёна Золотова
 
Суд снова отстранил от должности заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова
Фото Михаила Перикова

Суд отстранил Артема Скатова от занимаемой им должности. На текущий момент идет рассмотрение уголовного дела в отношении вице-мэра Новосибирска.

17 февраля началось рассмотрение дела в отношении вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. По версии следствия Артем Скатов в феврале 2022 года обратился к администратору одного из ТГ-каналов с просьбой распространить несоответствующую действительности информацию о депутате Госдумы РФ Дмитрии Савельеве. Следствие считает, что пост вице-мэра был размещен на почве личной неприязни.

«17 февраля 2023 года мировой судья 7-го судебного участка Дзержинского судебного района Новосибирска продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении Артема Скатова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). В судебном заседании был разрешен ряд ходатайств, заявленных сторонами», — говорится в сообщении суда.

По решению суда Скатову полагается на период отстранения от должности государственное пособие в размере 15 669 рублей с 17 февраля. В управлении судебного департамента в Новосибирской области уточнили, что постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее в декабре 2022 года Скатов уже отстранялся от занимаемой должности на время следственных мероприятий. В январе 2023 года заммэра вновь приступил к своим обязанностям.

14 февраля началось рассмотрение дела в мировом суде Дзержинского района Новосибирска. Адвокат Скатова просил перенести рассмотрение дела в другой регион и возвратить дело прокурору. Суд отказал защите в удовлетворении ходатайств об отводе судьи и изменении места рассмотрения дела.

Напомним, что вице-мэр Новосибирска стал подозреваемым по уголовному делу о клевете в августе 2022 года. 

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  