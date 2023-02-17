Суд снова отстранил от должности заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова

Суд отстранил Артема Скатова от занимаемой им должности. На текущий момент идет рассмотрение уголовного дела в отношении вице-мэра Новосибирска.

17 февраля началось рассмотрение дела в отношении вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. По версии следствия Артем Скатов в феврале 2022 года обратился к администратору одного из ТГ-каналов с просьбой распространить несоответствующую действительности информацию о депутате Госдумы РФ Дмитрии Савельеве. Следствие считает, что пост вице-мэра был размещен на почве личной неприязни.

«17 февраля 2023 года мировой судья 7-го судебного участка Дзержинского судебного района Новосибирска продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении Артема Скатова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). В судебном заседании был разрешен ряд ходатайств, заявленных сторонами», — говорится в сообщении суда.

По решению суда Скатову полагается на период отстранения от должности государственное пособие в размере 15 669 рублей с 17 февраля. В управлении судебного департамента в Новосибирской области уточнили, что постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее в декабре 2022 года Скатов уже отстранялся от занимаемой должности на время следственных мероприятий. В январе 2023 года заммэра вновь приступил к своим обязанностям.

14 февраля началось рассмотрение дела в мировом суде Дзержинского района Новосибирска. Адвокат Скатова просил перенести рассмотрение дела в другой регион и возвратить дело прокурору. Суд отказал защите в удовлетворении ходатайств об отводе судьи и изменении места рассмотрения дела.

Напомним, что вице-мэр Новосибирска стал подозреваемым по уголовному делу о клевете в августе 2022 года.