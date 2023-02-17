Минздрав Красноярского края подал жалобу на депутата от ЛДПР за название «пятой колонной»

Алёна Золотова
 
Минздрав Красноярского края подал жалобу на депутата от ЛДПР за название «пятой колонной»
Александр Глисков. Фото: сайт ЗС Красноярского края

Депутат Заксобрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глисков назвал в социальных сетях «пятой колонной» министерство здравоохранения региона. В ответ глава министерства подал жалобу на Глискова в комитет по этике Заксобрания и краевую прокуратуру.

В комиссию по этике Законодательного собрания Красноярского края и прокуратуру Красноярского края поступила жалоба министерства здравоохранения региона на депутата Заксобрания от ЛДПР Александра Глискова. Поводом послужило то, что Глисков в социальных сетях 19 января назвал региональный минздрав «пятой колонной». Об этом рассказал сам депутат в своем ТГ-канале.

«Пятая колонна» — это нарицательное наименование вражеской агентуры внутри страны или общественного движения, предназначенной путём подрывных действий изнутри способствовать победе враждебных внешних сил. Возникло во время национально-революционной войны испанского народа 1936-1939 годов. Активно используется в публичной лексике президента России Владимира Путина по отношению к оппозиции.

«Задели его (главы минздрава региона Бориса Немика — «КС») слова «пятая колонна» и «диверсия» применительно к очередной оптимизации медицины в городе Ачинске. При том, что о пятой колонне в минздраве я писал до этого еще минимум 2 раза. Когда рассматривалась ситуация с закупкой лекарств для льготников. И когда поступила коллективные жалоба от врачей из Назарово. Считаю, именно таким словами нужно описывать подрывную деятельность чиновников, из-за которых десятки тысяч жителей края не могут вовремя получить лекарство или попасть к врачу, а врачи вынуждены работать на устаревшем оборудовании в зданиях, где ремонта не было десятилетиями», — прокомментировал жалобу Глисков в ТГ-канале.

Также депутат от партии ЛДПР подчеркнул, что «вредители» засели не только в региональном министерстве, но и в других ведомствах. Жалобу в прокуратуру Александр Глисков назвал «мелочной обидкой» Бориса Немика.

В ТГ-канале депутат провел опрос «В правительстве Красноярского края пятая колонна» с вариантами ответа «присутствует» и «отсутствует». На момент публикации новости из 236 проголосовавших 88% ответило, что есть.

Напомним, что ранее Александр Глисков публиковал результаты проверки Счетной палаты Красноярского края деятельности министерства здравоохранения. По результату проверки у министерства обнаружилась задолженность в 6 млрд рублей за 2021 год и дефицит средств общей суммой в 42 млрд рублей. 

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