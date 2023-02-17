Минздрав Красноярского края подал жалобу на депутата от ЛДПР за название «пятой колонной»

Депутат Заксобрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глисков назвал в социальных сетях «пятой колонной» министерство здравоохранения региона. В ответ глава министерства подал жалобу на Глискова в комитет по этике Заксобрания и краевую прокуратуру.

В комиссию по этике Законодательного собрания Красноярского края и прокуратуру Красноярского края поступила жалоба министерства здравоохранения региона на депутата Заксобрания от ЛДПР Александра Глискова. Поводом послужило то, что Глисков в социальных сетях 19 января назвал региональный минздрав «пятой колонной». Об этом рассказал сам депутат в своем ТГ-канале.

«Пятая колонна» — это нарицательное наименование вражеской агентуры внутри страны или общественного движения, предназначенной путём подрывных действий изнутри способствовать победе враждебных внешних сил. Возникло во время национально-революционной войны испанского народа 1936-1939 годов. Активно используется в публичной лексике президента России Владимира Путина по отношению к оппозиции.

«Задели его (главы минздрава региона Бориса Немика — «КС») слова «пятая колонна» и «диверсия» применительно к очередной оптимизации медицины в городе Ачинске. При том, что о пятой колонне в минздраве я писал до этого еще минимум 2 раза. Когда рассматривалась ситуация с закупкой лекарств для льготников. И когда поступила коллективные жалоба от врачей из Назарово. Считаю, именно таким словами нужно описывать подрывную деятельность чиновников, из-за которых десятки тысяч жителей края не могут вовремя получить лекарство или попасть к врачу, а врачи вынуждены работать на устаревшем оборудовании в зданиях, где ремонта не было десятилетиями», — прокомментировал жалобу Глисков в ТГ-канале.

Также депутат от партии ЛДПР подчеркнул, что «вредители» засели не только в региональном министерстве, но и в других ведомствах. Жалобу в прокуратуру Александр Глисков назвал «мелочной обидкой» Бориса Немика.

В ТГ-канале депутат провел опрос «В правительстве Красноярского края пятая колонна» с вариантами ответа «присутствует» и «отсутствует». На момент публикации новости из 236 проголосовавших 88% ответило, что есть.

Напомним, что ранее Александр Глисков публиковал результаты проверки Счетной палаты Красноярского края деятельности министерства здравоохранения. По результату проверки у министерства обнаружилась задолженность в 6 млрд рублей за 2021 год и дефицит средств общей суммой в 42 млрд рублей.