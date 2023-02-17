Эхо II Московского международного фестиваля архивных фильмов состоится в Новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» с 25 февраля по 1 марта. Впервые в истории фестиваля, организованного Госфильмофондом России, его программа будет представлена в Новосибирске. В афишу вошли забытые и недооцененные современниками фильмы.

«Госфильмофонд России более 20 лет радовал ценителей архивного кино, открывая для них забытые, недоступные прежде ленты. Мы рады, что за последние два года фестиваль успел перебраться не только в Москву, но теперь состоится и в других регионах страны. Уверена, что Эхо фестиваля архивных фильмов станет важным событием для зрителей Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска», – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Ее комментарии приводит пресс-служба Госфильмофонда.

Особое место в программе фестиваля заняли показы архивных находок — лент, считавшихся прежде утраченными. В рамках Эха будут представлены наиболее востребованные на фестивале авторские программы: исследование кинообраза врачебной профессии «Белые одежды. Врач на экране» киноведа Евгения Марголита и «Третья из трёх (проблемные фильмы проблемной эпохи)» — составленная Наумом Клейманом подборка фильмов, названных современниками «неудачными» или «ошибочными», несмотря на то, что их сняли крупнейшие режиссеры эпохи. Все показы будут сопровождаться представлениями кураторов программ.

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«Мы довольно часто встречаемся с сожалениями любителей кино по всей стране о том, что деятельность и коллекция Госфильмофонда России доступны в основном жителям Москвы. Помимо многочисленных онлайн-проектов, мы впервые решили организовать и показы совместно с кинотеатрами-партнерами, представив лучшие программы со II Московского международного фестиваля архивных фильмов. Надеемся, что Эхо фестиваля найдет своего зрителя и будет тепло принято», – отметил генеральный директор Госфильмофонда России Александр Павлов.

Так, фильмом открытия станет «Генеральная линия» Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова – картина, в свое время так и не вышедшая на экран в авторской редакции. Зрители увидели фильм, перемонтированный по требованиям цензуры и получивший название «Старое и новое», в 1929 году. Также в авторской программе Наума Ихильевича Клеймана фильмы «Простой случай» Михаила Доллера, «Одна» Григория Козинцева и Леонида Трауберга, «Изящная жизнь» Бориса Юрцева.

Второй тематический блок – художественные фильмы о врачах: черно-белые «Закон и долг» Котэ Марджанишвили и «Право на женщину» Алексея Каплера, а также уже цветной и звуковой «Утренний обход» Аиды Манасаровой с великолепными Андреем Мягковым и Еленой Кореневой в главных ролях.

«Всё же в медицинском халате на экране есть нечто более значительное, чем знак конкретной профессиональной принадлежности… Врач непосредственно причастен к пространству жизни и смерти. Он тоже в какой-то момент оказывается «владыкой смерти и живота» и, значит, в некотором смысле уподобляется Богу. Поэтому его профессия неизбежно приобретает сакральный оттенок. Отсюда обострённый интерес к ней. Отсюда же восприятие её обыденным сознанием — со смешанным чувством восторга и одновременно страха почти мистического», – рассказывает автор программы «Белые одежды. Врач на экране», киновед Евгений Марголит.

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По мнению организаторов, программа фестиваля интересна самому широкому кругу зрителей, интересующихся историей страны и развитием российского кинематографа, а также студентам творческих специальностей и работникам креативных индустрий.