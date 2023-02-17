Ряд ученых связывает падение публикационной активности коллектива Института математики СО РАН с конфликтом вокруг назначения и.о. директора.



На Ученом совете в Институте математики СО РАН подвели итоги работы коллектива учреждения в 2022 году. В распоряжении редакции оказался экземпляр протокола этого заседания.

В нем содержится достаточно любопытная статистика. Так, по итогам года от института выдвинуто 20 важнейших результатов, два из которых отправлены в отделение математических наук РАН. В прошлые годы общее число важнейших результатов было больше: в 2021 году 39, а в 2020 – 33. Правда, и.о. директора ИМ СО РАН Андрей Миронов в своем докладе заявил, что уменьшение количества результатов положительно сказалось на их качестве.

Однако, снижение наблюдалось и по другим направлениям. Например, по количеству научных статей, опубликованных в журналах, индексируемых в международной системе Web of Science. В 2022 году таких статей было 243, для сравнения, в 2020 – 372 статьи, в 2021 году – 346.

Дело в том, что статья в научном журнале на сегодня остается одним из главных показателей эффективности работы ученого. Снижение публикационной активности совпало по времени с началом скандальной истории вокруг выборов нового директора, расколовшей коллектив («Континент Сибирь» неоднократно рассказывал о подробностях этого конфликта). Напомним его суть – коллектив в соответствии с уставом выбрал на этот пост Юрия Волкова, но приказом министерства науки и высшего образования, исполняющим обязанности директора был утвержден Андрей Миронов.

То, что такое совпадение (снижение количества публикаций на фоне конфликта) не случайно, подтвердил изданию и ведущий научный сотрудник ИМ СО РАН, д.ф.-м.н. и руководитель профсоюзной организации института Михаил Нещадим: «Наука – это творческая область, а творить в атмосфере, которая сложилась в нашем институте в результате конфликта вокруг назначения директора, стало достаточно тяжело».

Сомнения у ряда ученых вызывают и новые приоритеты в издательской деятельности, которые складываются в ИМ СО РАН. Как сообщили источники «Континента Сибирь», в институте прекратилось издание журнала «Алгебра и логика». Более того, российские научные журналы по непонятным причинам оцениваются гораздо ниже, чем западные. Как сообщил Михаил Нещадим, согласно новому проекту критериев оценки эффективности работы научного сотрудника (от которых прямо зависит его заработная плата) за статью, опубликованную в западном журнале (индексированном в WoS) ему полагается 20 баллов, а за статью в российском журнале – 1 балл или того меньше. Однако такой подход, по словам собеседника издания, противоречит прошлогоднему постановлению правительства РФ, согласно которому публикационная активность в изданиях из базы WoS вообще не должна использоваться как критерий оценки эффективности работы. Срок действия этого постановления осенью прошлого года был продлен до 31 декабря 2023 года.