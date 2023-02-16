Дочь губернатора Алтайского края Галина Тилипман покинула Россию. Девушка перебралась жить в Америку. Об этом сообщает ТГ-канал Mash.

Напомним, что дочь Виктора Томенко заявила в своем аккаунте в соцсети Instagram*, что после 24 февраля 2022 года «потеряла себя», поэтому отправляется в длительное путешествие на Бали. С июня по октябрь она успела посетить не только этот остров, но и Францию, Турцию, Италию, а также Алтайский край и Калининградскую область.

На сегодня Галина Тилипман вместе со своим супругом, который является гражданином США, покинула Россию. Об этом она сообщила в соцсетях. Однако через два месяца после получения туристической визы власти Великобритании внесли отца Галины, Виктора Томенко в «санкционный список» за помощь в организации мобилизации в России.

На сегодня, 16 февраля, Галина и её муж Александр Тилипман удалили аккаунты в Instagram*. Также Тилипман удалила всех подписчиков из своего ТГ-канала.

Примечательно, что в 2023 году в Алтайском крае должны пройти выборы губернатора региона. В сентябре текущего года срок полномочий Виктора Томенко на должности главы региона подойдет к концу. Официальных заявлений о выставлении своей фигуры на второй срок чиновник пока не делал.

Ранее мы писали, что экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов выдвинул предложение по объединению региона с Новосибирской областью.

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