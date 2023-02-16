Авиакомпания S7 Airlines планирует запуск прямых рейсов из Новосибирска в Дубай на регулярной основе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Запуск перелетов начнется с 17 марта. Авиаперевозчик также отметил, что полеты будут выполняться один раз в неделю, по пятницам.

Транспортировка пассажиров будет осуществляться на самолетах Boeing 737-800. Ориентировочное время полета – 6 часов.

В настоящее время прямые рейсы в Дубай осуществляет только авиакомпания Flydubai.

Ранее мы писали о том, какие сибирские бизнесмены ведут бизнес в ОАЭ, и в каких сферах. В частности СЕО новосибирского фитнес-центра EDGE Евгений Велижанин объявлял об открытии ресторана Airelle Rouge в новом торговом центре Dubai Hills Mall. Интерес к развитию в стране проявляли и другие представители сферы общепита региона, а новосибирский центр «Мой бизнес» в 2022 году организовывал в ОАЭ ознакомительные поездки местных предпринимателей.

Напомним, что 9 февраля прошло торжественное открытие нового терминала аэропорта Толмачево. В открытии также принял участие президент России Владимир Путин.