В Кемеровской области на ремонт дорожного полотна выделят более 7 млрд рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Дорожники формируют запасы необходимых материалов, ремонтируют технику, готовят и согласовывают документацию. Специалистам предстоит привести в нормативное состояние 120 км дорог регионального и местного значения, капитально отремонтировать более 700 погонных метров мостовых сооружений», — сказано в сообщении.

В 2023 году запланировано восстановить более 80 км дорожного полотна на участках дорог: Томск — Мариинск, Кемерово — Тайга, Бийск — Новокузнецк, Алтай — Кузбасс, Новосибирск — Кемерово — Юрга, Панфилово — Крапивинский, Судженка — Яя, Улановка — Медведчиково.

Вместе с этим подрядчикам предстоит установить бортовой камень, тротуары, ограждения и дорожные знаки, а также нанести разметку.

Ранее «Континент Сибирь» составил рейтинг, ранжирующий сибирские субъекты РФ по степени эффективности их руководства.