Законопроект об отмене прямых выборов в Новосибирске поддержан фракциями «Единой России», ЛДПР и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». 20 февраля он будет рассмотрен на сессии Законодательного собрания региона.

Как ранее писал «Континент Сибирь», комитет Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению поддержал законопроект, а также принял решение вынести его на рассмотрение сессии регионального парламента.

«Была создана инициативная группа из 10 депутатов, представляющих разные партии. Подготовили проект областного закона, который предлагает избирать руководителей Новосибирска и Кольцово из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. И как инициаторы законопроекта, мы вышли с предложением к «Единой России» нас поддержать. Президиум партии инициативу одобрил. И сейчас мы заручились поддержкой фракции «Единой России» в Законодательном собрании. Следующий шаг – рассмотрение законопроекта на ближайшей сессии регионального парламента»,-заявил один из инициаторов законопроекта – заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по агитационно-пропагандистской работе, председатель социального комитета Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин.

Также свою поддержку законопроекту выразили представители фракции ЛДПР. Как отметил заместитель председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания региона Александр Щербак, рассматриваемый законопроект является только сменой модели, а «не выбором между добром и злом». Руководитель фракции «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Заксобрании региона Александр Аверкин оценил предложенную модель управления как актуальную — во многом из-за сложившейся ситуации в области и стране. Также депутат заявил, что «вертикаль власти себя уже зарекомендовала».

Напомним, что обращение об отмене прямых выборов поступило в Законодательное собрание Новосибирской области 27 января от Общественной палаты региона. Депутаты горсовета рассмотрели предложенную инициативу 15 февраля.