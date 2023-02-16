Экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов выдвинул предложение по объединению региона с Новосибирской областью. Политик считает, что регионы тесно связаны, и такой альянс улучшит жизнь алтайцев.

«Исторически Алтайский край и Новосибирская область тесно связаны. Не секрет, что жители Алтайского нередко приезжают в Новосибирск на учебу, создают там семьи, остаются жить. Поэтому считаю логичным снова поднять вопрос об объединении регионов», — приводит слова Крылова издание «Barnaul 22».

Голосование по этому вопросу политик предложил провести в день выборов губернатора в сентябре 2023 года.

Напомним, что протяженность границы Новосибирской области с Алтайским краем составляет 954 км. Со стороны Новосибирской области, по данным Росреестра, граница проходит по границам Чистоозерного, Карасукского, Краснозерского, Кочковского, Ордынского, Сузунского, Черепановского, Маслянинского муниципальных районов, со стороны Алтайского края граничными являются Бурлинский, Хабарский, Панкрушихинский, Крутихинский, Каменский, Шелаболихинский, Тальменский и Залесовский муниципальные районы.

Андрей Крылов состоял в «Партии Роста» Бориса Титова и ранее возглавлял ее региональное отделение в Алтайском крае. В 2019 году политика освободили от этого поста, мотивируя это тем, что Крылов за два года управления якобы не зарегистрировал ни одного кандидата на выборах разного уровня. В 2018 году бизнесмен выдвигался на пост губернатора Алтайского края, однако проиграл действующему на тот момент главе Виктору Томенко с результатом 13,5% голосов.

По данным Rusprofile, Андрей Крылов является соучредителем ООО «Промснаб», ООО «Промхимлаб», ООО «БШПЗ», ООО «РЭУ Флота», ООО «АСЗ», ООО Корпорация «Сиэн»

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова поддержала экс-сенатора, первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, который выступил с инициативой о переносе столицы России в Новосибирск.