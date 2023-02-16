Новосибирская фабрика по производству шоколада планирует начать работу на зарубежном рынке

Шоколадная фабрика «Новосибирская» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры») планирует увеличить объемы производства на 15%-20% (порядка 7 тыс. тонн) в 2023 году. Также фабрика рассматривает вариант расширения географии продаж за пределами России.

«В настоящее время ведутся переговоры о выходе продукции предприятия на рынок КНР», – рассказал зампредседателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Также по словам исполнительного директора компании Сергея Русакова, фабрика может увеличить объемы производства в 2-2,5 раза, руководство оценивает потенциал предприятия в 14 тыс. тонн в год. В 2022 году общий объем производимой продукции составил порядка 6 тыс. тонн, годом ранее показатели находились примерно на таком же уровне.

Напомним, что в Академпарке Новосибирска создадут «Фабрику научного кино», которая станет центром коллективного пользования. Для создания VR-контента закупят оборудование на 150 млн рублей.