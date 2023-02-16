Депутаты Совета депутатов Новосибирска в ходе очередной сессии заслушали отчет мэра города Анатолия Локтя и приняли его большинством голосов. Несмотря на непростые условия работы, они отметили достижения городской администрации в вопросах решения задач дорожно-транспортной отрасли, а также успехи в привлечении дополнительных средств в бюджет муниципалитета.

На 23-й сессии Совета депутатов Новосибирска 15 февраля мэр Анатолий Локоть представил отчет об итогах работы администрации города за 2022 год. Депутаты большинством голосов одобрили результаты деятельности главы и структурных подразделений мэрии Новосибирска.

«Минувший год стал годом больших исторических потрясений. Новый политический период начинается в особой обстановке, которая требует от нас особой сплоченности в действиях всех уровней власти, — обратился к депутатам Анатолий Локоть. — Я выделяю три главные государственные задачи, которые мы успешно решали в 2022 году. На первое место ставлю поддержку семей военнослужащих. За короткое время 1400 семей получили социальную помощь. Из бюджета города на эти цели были выделены 37 млн рублей. На текущий год запланировано уже 50 млн рублей на эти задачи, но если потребуется, примем решение и выделим больше».

Другими серьезными достижениями прошедшего года мэр назвал установку стелы в честь присвоения Новосибирску звания Города трудовой доблести и успешную реализацию проекта «Новогодняя столица 2023 года». Глава напомнил, что мероприятия проекта, помимо праздничного, получили явственно патриотическое содержание и реализовали концепцию «Вся Россия в моем городе». Анатолий Локоть лично посетил город Луганск, откуда на встречу Нового года в Новосибирск приехали около 100 детей.

Согласно отчету мэра, 2022 год завершен с высокими показателями исполнения бюджета Новосибирска. Доходы городской казны составили более 67 млрд рублей при дефиците 380 млн рублей, таким образом, показав рекордный прирост за последние несколько лет. Существенно выросло участие муниципалитета в реализации нацпроектов — безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов увеличились на 23% и составили 34,4 млрд рублей.

Депутаты отметили, что в городе, несмотря на объективные экономические сложности, продолжалась реализация многих значимых проектов. В том числе — строительство социальных объектов, прежде всего школ.

«В 2022 году открылись две новые школы, закончилось строительство еще одной. В процессе строительства и реконструкции находятся еще несколько образовательных учреждений. Кроме того, в 2022 году благодаря программе создания новых мест в действующих школах введено 1500 школьных мест. Хочу подчеркнуть, что программа разработана именно департаментом образования мэрии Новосибирска, — отметил председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Совета депутатов Новосибирска Андрей Гудовский.

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Он также признал, что, несмотря на непростую ситуацию, мэрией города были выполнены практически все рекомендации Совета депутатов.

«Мы видим по многим показателям положительную динамику по сравнению с 2021 годом. Заложен финансовый потенциал в бюджете этого года для дальнейшего развития города. Продолжается работа по совершенствованию социальной поддержки жителей. За 2022 год ее получили более 130 тыс. горожан. На своем опыте могу отметить, что эта работа проходит быстро и без лишних проволочек», — добавил Андрей Гудовский.

Кроме того, среди достижений прошедшего года депутат отметил завершение целого ряда крупных и значимых проектов — строительство стелы «Город трудовой доблести», реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер» для размещения Новосибирского драматического театра Сергея Афанасьева, завершение реконструкции Заельцовского парка и строительства первой очереди нового парка «Арена».

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Согласно отчету мэра, всего в развитие инфраструктуры города — строительство парков, скверов, дорог, домов и школ, благоустройство — в минувшем году было направлено 6,2 млрд рублей. Из них около 4,8 млрд рублей привлечено в рамках участия в нацпроектах.

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Особое внимание в своем отчете перед депутатами мэр уделил развитию транспорта и дорожно-уличной сети города.

«Дорожно-транспортная отрасль оставалась в фокусе внимания весь год. Вся программа ремонтов выполнена своевременно, подрядчики уложились в ремонтный сезон. Всего по двум программам — нацпроект БКД и «Программа развития автодорог» (реализуется совместно с областью) — мы обновили 237 объектов на 3,4 млрд рублей. Впервые задействовали независимый контроль работ», — рассказал подробности Анатолий Локоть.

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Среди важных итогов года — ремонт таких напряженных автодорог, как ул. Ватутина, Гусинобродское шоссе, участок пр. Дзержинского. Комплексно обновлены пр. Карла Маркса и пл. Лыщинского на левом берегу города. Повышение доступности удаленных районов левобережья мэр назвал одной из приоритетных задач и на текущий год. Общая площадь ремонтов автодорог в 2022 году составила 1 млн 276 тыс. кв. метров.

«Я поддерживаю отчет мэра в силу тех изменений, что я вижу в лучшую сторону, — в частности, в Ленинском районе, на своей территории», — отметил депутат Совета депутатов Александр Бурмистров.

Признали в горсовете и достижения профильного департамента мэрии в развитии муниципального общественного транспорта. В 2022 году масштабно обновился автобусный парк. Город получил 50 комфортных низкопольных автобусов, работающих на экологически чистом топливе. Таким образом, всего за прошедшие два года автобусный автопарк пополнился на 205 новых единиц. Также на линию вышли новые пять трамваев. Результатом этих приобретений стало увеличение пассажиропотока на городском транспорте.

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Развитие общественного транспорта продолжится и в 2023 году, подчеркнул мэр. По лизинговой схеме Новосибирск приобретет 120 дополнительных троллейбусов. Повысили планку и по трамваям — до 10 единиц.

«Результаты работы мэра и мэрии за прошлый год, с моей точки зрения, внушительные. Даже в такой тяжелой сфере, как дорожное хозяйство, растет удовлетворенность горожан тем, что происходит. Мы понимаем, сколько проблем в этой отрасли и какого труда стоило добиться положительных изменений», — подвел итоги вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный.

В завершение своего отчета мэр Анатолий Локоть среди главных задач на 2023 год назвал решение вопросов мусорных полигонов, повышение эффективности уборки улично-дорожной сети и активизации ремонтных работ на теплосетях. Также в числе приоритетов — создание дополнительных мест в школах и развитие сферы социальной поддержки граждан.

По итогам голосования на сессии горсовет Новосибирска большинством голосов (31 из 39) принял отчет о работе мэра Новосибирска Анатолия Локтя и подразделений мэрии в 2022 году.