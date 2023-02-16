Суд вынес приговор в отношении главы администрации Доволенского сельсовета Новосибирской области

Вынесен приговор главе администрации Доволенского сельсовета Новосибирской области Максиму Дементьеву за приватизацию служебного жилья родственниками гендиректора Доволенского лесхоза.

Доволенский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении действующего главы администрации Доволенского сельсовета Новосибирской области Максима Дементьева. Он признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ — совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления.

По версии следствия и суда, Дементьев передал квартиру (служебное жилое помещение), расположенную в с. Довольное, на праве общей долевой собственности дочери и внучке генерального директора АО «Доволенский лесхоз» Владимира Горшкова. Ущерб составил 801 тысячу рублей.

«Дементьев, используя полномочия главы Доволенского сельсовета, зная, что гр-н Г. (генеральный директор АО «Доволенский лесхоз») не имеет права на получение в наем служебного жилья, заключил с гр-ном Г. договор найма служебного жилья, где в качестве лиц вселяющихся в жилое помещение совместно с нанимателем включена жена заявителя. Кроме того, Дементьев лично дал свое согласие на регистрацию по месту жительства в указанной квартире дочери гр-на Г., а затем и его внучки», — говорится в сообщении суда.

Владимир Горшков не имел право на приватизацию жилья, так как ранее уже использовал эту возможность и вдобавок имеет в собственности дом. Поэтому было решено незаконно передать в собственность указанную квартиру его родственникам, а именно дочери и внучке, которые не состояли на учете как граждане, нуждающиеся в предоставлении жилых помещений. Дементьев исключил из состава специализированного жилищного фонда Доволенского сельсовета квартиру и снял с нее статус «Служебное жилье», давая согласие на приватизацию квартиры.

В оправдание Максим Дементьев сказал, что допустил лишь халатность, так как не знал, что родственники главы акционерного общества не имеют право на получение служебной квартиры.

«Суд всесторонне, полно и объективно исследовав в судебном заседании собранные по делу в совокупности доказательства, признал Дементьева виновным в совершении инкриминируемого ему деяния и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей», — рассказали в суде, уточнив, что приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал комментарий по поводу ухода 10 сотрудников городской администрации после прокурорской проверки антикоррупционного законодательства.