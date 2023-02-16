Сбербанк провел серию лекций для студентов Сибирских вузов

Руководители Сибирского банка Сбербанка провели лекции для студентов региональных вузов. Выступления прошли в Новосибирске, Омске, Барнауле, Кемерове и Красноярске.

Управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов рассказал студентам НГТУ об эмоциональном интеллекте, развитии эмпатии и осознанности, нейрофизиологических практиках и влиянии эмоций на профессиональную деятельность. Схожие вопросы прозвучали и в аудитории ОмГТУ, где перед студентами выступила заместитель управляющего омским отделением Сбера Ирина Амелина.

«Сбер традиционно с особенным вниманием относится к образованию и всегда готов делиться с любой аудиторией своей экспертизой. В последние годы мы сделали серьезный шаг в технологическом развитии – в наши продукты активно внедряются AI-технологии. Мы уверены, что цифровое развитие и эмоциональный эффект являются важными драйверами и рады, что нам удалось рассказать о них студентам ключевых вузов Сибири», — отметил председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.

Еще одной темой лекции стало развитие цифрового мира, где обсуждались направления искусственного интеллекта, возможности нейросетей и профессии будущего.