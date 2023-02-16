Мэрия Новосибирска хочет сделать пешеходной улицу Ленина на постоянной основе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что город вернулся к проработке проекта о перекрытии улицы Ленина на постоянной основе и создания пешеходной зоны. По словам мэра, разговор уже состоялся с губернатором Андреем Травниковым.

16 февраля во время встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что ему поступила инициатива возглавляемой Майисом Мамедовым ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» о создании пешеходной улицы Ленина в Новосибирске.

«Много очень положительных отзывов. В том числе от строительного сообщества я получил такое письмо, все поддерживают эту идею и даже обещают какую-то помощь. Здесь нам необходимо прежде всего одобрение на уровне субъекта. У нас предварительно разговор с Андреем Александровичем был, пока окончательных решений нет, но мы надеемся, что наши доводы будут поддержаны и мы в ближайшее время будем иметь возможность для реализации этого проекта. В принципе, у нас есть разработанный дизайн-проект очень хорошего уровня, который позволяет приступать к работам, к разработке уже рабочей документации. Поэтому здесь вопрос финансирования и организационные вопросы», – прокомментировал Анатолий Локоть.

На вопрос о том, что у ряда горожан было недовольство по поводу проекта, мэр города ответил, что будет учтено мнение жителей.

«Делать вопреки мнению новосибирцев, реализовывать в сегодняшних условиях крайне сложно. Конечно, мы стараемся этого не делать. Максимально будет учитываться общественное мнение», — сообщил глава города.

Напомним, что ранее комитет Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике 14 февраля поддержал идею о создании «новосибирского Арбата». Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев рассказал о проблемах, которые необходимо решить.