Мэрия Новосибирска хочет сделать пешеходной улицу Ленина на постоянной основе

Алёна Золотова
 
Мэрия Новосибирска хочет сделать пешеходной улицу Ленина на постоянной основе
Фото Михаила Перикова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что город вернулся к проработке проекта о перекрытии улицы Ленина на постоянной основе и создания пешеходной зоны. По словам мэра, разговор уже состоялся с губернатором Андреем Травниковым.

16 февраля во время встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что ему поступила инициатива возглавляемой Майисом Мамедовым ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» о создании пешеходной улицы Ленина в Новосибирске.

«Много очень положительных отзывов. В том числе от строительного сообщества я получил такое письмо, все поддерживают эту идею и даже обещают какую-то помощь. Здесь нам необходимо прежде всего одобрение на уровне субъекта. У нас предварительно разговор с Андреем Александровичем был, пока окончательных решений нет, но мы надеемся, что наши доводы будут поддержаны и мы в ближайшее время будем иметь возможность для реализации этого проекта. В принципе, у нас есть разработанный дизайн-проект очень хорошего уровня, который позволяет приступать к работам, к разработке уже рабочей документации. Поэтому здесь вопрос финансирования и организационные вопросы», – прокомментировал Анатолий Локоть. 

На вопрос о том, что у ряда горожан было недовольство по поводу проекта, мэр города ответил, что будет учтено мнение жителей. 

«Делать вопреки мнению новосибирцев, реализовывать в сегодняшних условиях крайне сложно. Конечно, мы стараемся этого не делать. Максимально будет учитываться общественное мнение», — сообщил глава города.

Напомним, что ранее комитет Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике 14 февраля поддержал идею о создании «новосибирского Арбата». Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев рассказал о проблемах, которые необходимо решить.

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