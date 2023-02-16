Губернатор Красноярского края Александр Усс во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путины выступил с докладом об открытии новой поликлиники в Покровском. Медучреждение станет одним из самых крупных за Уралом.

«Общая стоимость поликлиники составила 1,7 млрд руб. Это одна из самых крупных поликлиник не только в городе Красноярске, но и за Уралом. Общая площадь поликлиники составляет 16 тыс. кв. м, мощность – 900 посещений в сутки»,– сообщил главврач Красноярской межрайонной поликлиники № 5 Сергей Резниченко.

Строительство больницы проходило в течение двух лет по нацпроекту «Здравоохранение». Также в регионе планируют построить и отремонтировать порядка 130 объектов здравоохранения.

«Но, конечно, наиболее значимым в этом году станет для нас старт строительства детской многопрофильной больницы – крупнейшего медицинского центра общей площадью 100 тыс. кв. м. Она станет межрегиональной и будет работать для ребятишек не только Красноярского края, но и наших соседей по Енисейской Сибири – Хакасии и Тывы», — отметил губернатор.

В ходе общения с президентом страны Александр Усс добавил, что в ближайшее время планируется открытие еще двух поликлиник на правом и левом берегу города. Новые объекты рассчитаны на ежедневный поток от 500 до 600 человек.

Стоит отметить, что ранее эксперты предрекали ближайшую отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края. Вокруг главы региона за последние годы имела место череда громких скандалов. Так, в январе 2023 года зять Усса был отправлен под суд за нелегальную рубку леса. В октябре 2022 года в отношении сына Александра Усса было заведено уголовное дело.

Напомним, что в феврале 2023 года в Кузбассе открыли многопрофильную больницу. На её строительство власти потратили 30 лет.