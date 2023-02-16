Областные власти одобрили концепцию «парка умного отдыха» в Кировском районе Новосибирска

В Кировском районе Новосибирска может появиться «парк умного отдыха» с верфью, слободой и острогом XVIII века. Проект станет частью туркластера «Обские парки».

В соответствии с поручением губернатора Андрея Травникова по развитию прибрежной территории Оби на левом берегу Новосибирска разработана концепция благоустройства: здесь предлагается создать новое современное пространство – «парк умного отдыха».

Проект с рабочим названием «Усть-Тула» рассмотрен 16 февраля в правительстве Новосибирской области на заседании областной межведомственной комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» под председательством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

На заседании Сергей Сёмка сообщил, что заявка Новосибирской области по проекту нового парка будет направлена на федеральный уровень для участия в отборе регионов на разработку концепций и мастер-планов городских креативных проектов.

Как доложили на заседании комиссии представители мэрии Новосибирска, вице-мэр Анна Терешкова и замначальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Дара Разживина, концепция нового пространства предложена как «Учение через развлечение».

В новом пространстве будут прогулочные пешеходные маршруты и велодорожки, а также будет построен острог XVIII века с площадками для исторических реконструкций. Помимо этого в парке будет создана слобода с мельницами и избами мастеров, где можно будет реализовывать краеведческие проекты, презентовать народные промыслы и достижения районов Новосибирской области.

На территории парка расположится верфь для занятий судостроением и судомоделированием.

Общая площадь рассматриваемой территории благоустройства – 370 га. Пространство уже запланировано к благоустройству в рамках областной программы по развитию внутреннего туризма в рамках туристско-рекреационного кластера «Обские парки». Одобрение проекта Минкультом РФ позволит привлечь дополнительное финансирование и утвердить мастер-план креативного пространства. На данный момент заявка одобрена региональными властями.

Напомним, что ранее глава минэка Новосибирской области Лев Решетников рассказал, что часть концепции «Обских парков» будет готова к лету 2023 года.