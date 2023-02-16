Вопросов все еще больше, чем ответов: почему до сих пор не открылся новый ЛДС в Новосибирске?

Уже второй раз с начала февраля депутаты Законодательного собрания Новосибирской области и представители Контрольно-счетной палаты задаются вопросами: когда заработает новый ЛДС на левом берегу и почему этого не случилось до сих пор? 8 февраля Контрольно-счетная плата огласила свои выводы комитету по строительству, 15 февраля — комитету по бюджетной политике.

Почти 12 миллиардов неотработанных авансов

С докладом по итогам проверки Контрольно-счетной палатой перед депутатами и представителями правительства региона выступил главный аудитор Василий Круковский, ранее занимавший должность вице-мэра Оби. В основу отчета лег анализ всего комплекса из десяти объектов общей стоимостью 24,1 млрд рублей: в этот список входят сам ЛДС, подъездные пути, системы водоснабжения и водоотведения, реконструкция дамбы Октябрьского моста, парк «Арена», станция метро «Спортивная» и другие. И только один из них КСП обозначила как полностью завершенный и принятый в срок — водопровод стоимостью 62,3 млн рублей внебюджетных средств. Остальные девять, в финансировании которых участвовали федеральный, региональный и муниципальные бюджеты, столкнулись с рядом трудностей.

«Фактически по состоянию на 1 октября 2022 года, когда был проведен анализ, на создание комплекса ледовой арены направлено 22,7 млрд рублей, или 94,2% от общей стоимости работ, — сообщил Василий Круковский. — При этом объем принятых работ на всех объектах составил 12 млрд рублей, то есть меньше половины от общего объема необходимых затрат».

Объем неотработанных авансов КСП оценила в 11,7 млрд рублей, основная часть которых пришлась на здание ЛДС — свыше 10 млрд рублей, или 95,2% от общей суммы.

Аудитор напомнил и о том, что КСП уже проводила проверку использования бюджетных средств в 2020 году — и выявила факты оплаты оборудования, которое не было смонтировано, материалов, которые не были использованы, с целью, как отметил Василий Круковский, «формального соблюдения графиков освоения средств».

Из 14,1 млрд рублей, направленных на строительство ЛДС, фактически к началу зимы было выполнено работ на 3,9 млрд рублей. В то время датой окончания работ на объекте по последнему дополнительному соглашению-контракту обозначалось 15 декабря 2022 года. Примерно в это же время ГКУ «Арена» оценивало строительную готовность объекта на 76% и признавало 70-дневное отставание от графика производства работ. Примерно такие же сроки отставания назвал двумя месяцами ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Основными причинами неисполнения сроков организация назвала нехватку рабочих рук, прежде всего — специалистов отделочных работ, последствия пандемии COVID-19 (приостановка поставок материалов, уход на удаленный режим работы), а также осложнение международной и экономической ситуации 2022 года, повлекшее за собой отказ поставки оборудования и невозможность оперативно найти замену некоторых позиций.

КСП нашла ряд нарушений и по остальным восьми объектам спортивного комплекса, включая станцию метро «Спортивная» (ее готовность мэр Новосибирска Анатолий Локоть в отчете о своей деятельности оценил в 97%), парк «Арена» и подъездные дороги, — в последнем случае сумма ущерба составила около 350 млн рублей из федерального бюджета, что привело к аресту руководителя предприятия «МетроМир» Александра Мысика в ноябре 2022 года.

Этапы и гарантии

Текущее положение дел на объекте охарактеризовал начальник управления сопровождения строительства регионального минстроя Илья Черников. По его словам, первый этап введения в эксплуатацию ЛДС состоялся 30 декабря. «В первый этап входят непосредственно здание ледовой арены, камеры хранения и другие вспомогательные строения, за исключением одного малого контрольно-пропускного пункта», — объяснил он.

Вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко напомнила о том, что в бюджете имеется большое количество переходящих остатков, и поинтересовалось, можно ли завершить часть работ с их помощью. Илья Черников ответил, что вопрос сейчас упирается не в строительство, а в прием объекта: прямо сейчас документы находятся в Главгосэкспертизе, а в целом работы, необходимые для начала работа ледовой арены, завершены, и в настоящее время ведется пусконаладка оборудования на объекте, включая спортивное оборудование.

Ранее минстрой назвал дату тестовых матчей на новой арене — они должны состояться 21 февраля.

Председатель комитета Заксобрания по бюджетной и финансово-экономической политике Федор Николаев обратил внимание на вопрос банковской гарантии ЛДС. «К сожалению, уже были прецеденты в нашей стране — можно вспомнить «Арену Омск», которую тоже строили к молодежной Суперсерии, а потом снесли и построили на ее месте новую, потому что так было проще, чем ремонтировать», — добавил он. Можно также отметить, что именно отсутствие банковской гарантии стало поводом для лишения статуса регионального мусорного оператора «Экология-Новосибирск».

«Могу сказать, что проект очень тяжелый — в том числе и потому, что Новосибирск очень давно не брался за стройки такого масштаба, — подытожил Федор Николаев. — Тяжелый проект во всех отношениях — в том числе потому, что он осуществляется в нелегкие времена. Сначала 2020 год, потом 2022-й. Но это не отменяет того, что взятые на себя обязательства надо выполнять. Потому что средства от генерального подрядчика получают, в первую очередь, наши поставщики, которые платят налоги в наш бюджет».