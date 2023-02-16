Новосибирские авиаконструкторы создают грузовой беспилотник для дальних полетов

На базе НГТУ НЭТИ создадут грузовой беспилотник, способный перевозить до 100 кг на расстояние до 500 км. Транспортировка грузов будет производиться в удаленные районы Сибири и крайнего Севера.

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ планируют к лету создать гражданский грузовой беспилотник «Сарма». Как сообщили в пресс-службе университета, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сможет перевозить грузы до 100 килограммов на расстояние до 500 километров.

«Сейчас мы создаем планер, занимаемся изготовлением первого летного образца. Технология подготовлена, собирается фюзеляж и крылья с расчетом на мелкосерийное производство. Мы хотим создать целую систему грузоперевозок с помощью БПЛА. Различного вида коптеры и дроны делают многие, но это в основном единичные экземпляры, а для того, чтобы понять, как должна работать воздушная логистическая система, нужен хотя бы десяток аппаратов одного класса», — рассказал руководитель разработки, профессор кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ НЭТИ Илья Зверков. Его слова приводит пресс-служба вуза.

Илья Зверков сообщил, что идея создания БПЛА появилась из предварительных экономических расчетов — мелкими аппаратами возить грузы невыгодно. БПЛА создан для перевозки в удаленные регионы Сибири и крайнего Севера. Профессор подчеркнул, что назначение беспилотника исключительно гражданское и на рынке готовых решений в России аналогов нет.

«Сейчас существует одна существенная проблема для реализации данного проекта: законодательно запрещено использовать БПЛА взлетной массой выше 30 килограммов. Но ситуация быстро меняется, и, скорее всего, объем беспилотных грузоперевозок будет только расти. А здесь, так же как и в гражданской авиации, чем тяжелее аппарат, тем он выгоднее. 100 килограммов — это минимум, с которого мы начинаем, в дальнейшем займемся еще более грузоподъемными машинами», — добавил Зверков.

Также 8 февраля на базе НГТУ НЭТИ открылся Центр компетенций БПЛА. Одной из первых разработок центра стал микробеспилотник «Шмель». В разработках могут участвовать как и первокурсники, так и выпускники университета.

Напомним, что ранее новосибирские конструкторы создали дроны-камикадзе против танков Leopard и систему защиты от БПЛА.