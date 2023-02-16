Еще два кандидата появилось на должность главы Бердска Новосибирской области

Два кандидата подали на конкурс на замещение должности главы Бердска Новосибирской области. Оба имеют опыт участия в выборах, а один из них возглавлял региональное отделение политической партии.

Два кандидата подали на конкурс на замещение должности главы Бердска Новосибирской области. Об этом стало известно Бердск-Онлайн.

14 февраля заявку подал житель Бердска Михаил Блынский. Известно, что Блынскому 47 лет и он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Бердску-Онлайн Блыновский рассказал, что является многодетным отцом, а заявку подал с целью работы на благо города.

Из данных ЦИК следует, что Блынский ранее занимал должность заместителя главы администрации мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Участвовал в выборах главы и депутатов сельсовета с 2010 по 2015 годы.

По информации Rusprofile, ИП Михаил Блынский выигрывал несколько муниципальных контрактов, размещенных МБУ «Центр муниципальных услуг Бердска». Так, Блынский на регулярной основе сдает с 2019 года тракторы и другую технику в аренду. В 2021 году выиграл подряд на вывоз снега на 725 тысяч рублей в марте. Общая сумма всех контрактов составила 7,8 млн рублей. Также на сайте указано, что Блынский в 2018 выступал учредителем регионального отделения в Новосибирской области всероссийской политической партии «Народный Альянс» и был его руководителем до ликвидации отделения в 2022 году.

Партия «Народный альянс» была зарегистрирована Минюстом России в 2013 году в Москве на базе партии «Родная страна». В создании партии участвовал Центр политических технологий Андрея Богданова. В настоящее время ликвидирована.



15 февраля четвертым подавшим документы на конкурс оказался заместитель гендиректора ООО «Маяк» (управляющая компания) Николай Яковченко. По данным «Бердск-Онлайн», Яковченко 45 лет, он житель Бердска. В 2018-м году Яковченко вошел в кадровый резерв управленцев Новосибирской области, став одним из победителей конкурса «Команда региона». По данным Rusprofile, был главой нескольких уже ликвидированных управляющих компаний в Бердске и Иркутске. Возглавлял ГУП Новосибирской области «Коченеский лесхоз» (ликвидировано).

Также ранее Яковченко участвовал в выборах главы Бердска в 2015 и 2020 годах, но оба раза проиграл Евгению Шестернину.

Напомним, что на пост мэра Бердска претендует военный пенсионер Александр Трушакин и заместитель министра региональной политики Новосибирской области — начальник управления по работе с территориями, член «Единой России» Роман Бурдин. Срок подачи заявок продлится до 17 февраля, а сам конкурсный отбор состоится 21 марта 2023 года.