Строительство 60-этажного небоскреба в Новосибирске потребует согласования с Росавиацией

Глава минстроя Новосибирской области Алексей Колмаков в ходе «Сибирской строительной недели» отметил, что возведение первого в Новосибирске 60-этажного небоскреба будет начато только после установки приаэродромной территории Толмачёво.

На сегодня правительство Новосибирской области согласовывает с Росавиацией приаэродромную территорию, однако этот процесс, по словам министра, длится уже более года.

Напомним, что ранее гендиректор ГК «СМСС» Анатолий Павлов рассказывал в интервью «Континенту Сибирь», что 60-этажный небоскреб будет располагаться рядом с ЖК CHICAGO в районе станции метро «Октябрьская». Проект получил поддержку губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Себестоимость одного квадратного метра оценена в 200 тысяч рублей.