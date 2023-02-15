Объем параллельного импорта в Сибири составил $107 млн

Объем параллельного импорта в регионах Сибирского федерального округа в 2022 году превысил $107 млн. О самых популярных льготах для региональных предпринимателей рассказало Сибирское таможенное управление.



15 февраля на пресс-конференции заместитель начальника Сибирского таможенного управления (далее — СТУ) Дмитрий Колыханов заявил, что объем параллельного импорта в регионах Сибирского федерального округа (далее — СФО) по итогам 2022 года превысил $107 млн.

«В рамках параллельного импорта в 2022 году в СТУ продекларировано почти 10 тыс. тонн товаров», — уточнил Дмитрий Колыханов.

Внешняя торговля СФО составила $70 млрд, из которых параллельный импорт занимает 16% или около $11 млрд. Всего за 2022 год в регион было ввезено свыше 305 тысяч тонн товаров приоритетного импорта и более 32 тысяч тонн товаров первой необходимости.

«Это позволяет избегать нехватки и дефицита в таких чувствительных направлениях, как легкая промышленность, автопроизводство, микроэлектроника и так далее», — сообщил замначальника СТУ.

В течение года предпринимателям было предоставлено льгот на 47 млрд рублей, из них 3 млрд рублей — это льготы по уплате таможенных платежей. Еще 2,5 млрд рублей бизнес сэкономил при обнулении ставок таможенных пошлин.

Напомним, что ранее Новосибирская область вошла в пятерку лидеров по импортозамещению среди регионов России. О том, как происходит параллельный импорт автомобилей в России, «Континент Сибирь» рассказывал в материале по ссылке.