Самые высокие показатели прироста зарплаты в Новосибирске в 2023 году зафиксированы у консультантов и госслужащих. Об этом сообщает онлайн-сервис HeadHunter.

В январе этого года уровень заработной платы специалистов по консультированию вырос в среднем на 39% до 80,7 тысяч рублей. Второе место с наибольшим приростом заняли госслужащие, оклад сотрудников этой отрасли вырос на 30% до 49 тысяч рублей. Закрывают тройку лидеров специалисты по маркетингу, рекламе и PR, их гонорары поднялись на 23% до 63 тысяч рублей.

Четвертое место досталось работникам из сферы по добыче сырья, показатели их дохода увеличились на 21% до 96,1 тысяч рублей. С небольшим отрывом идут банковские работники, ежемесячная прибыль которых повысилась на 20% до 59,2 тысяч рублей.

Согласно данным исследования HeadHunter средний уровень зарплаты новосибирцев находится на отметке чуть более 55 тысяч рублей. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 11%.

Ранее мы писали, что «Новосибирскстат» подготовил доклад о социально-экономическом положении региона с января по октябрь 2022 года. Согласно предоставленным данным, несмотря на номинальное повышение зарплаты на 12,1%, реальные доходы жителей Новосибирской области упали на 2,4%.