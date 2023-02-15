Во время рабочей поездки на «ПФК Обновление» губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил вопросы инвестиционного развития и кадрового обеспечения фармацевтической отрасли региона.



«За последние два года «ПФК Обновление» сделало рывок – по количеству реализованных инвестпроектов, по накопленным компетенциям, по сформированному коллективу, штату специалистов, по масштабам производства. Это большой шаг и для самого предприятия, и для всей фармотрасли Новосибирской области», – подчеркнул глава региона.

Андрей Травников в ходе разговора с руководством компании поднял вопросы дальнейшего развития производства, а также ознакомился с возможностями нового производственного цеха. Его запуск запланирован на второй квартал 2023 года.

«Сегодня, на встрече с губернатором я сказал, что мы ни в какие регионы уходить не будем, несмотря на то, что сейчас это популярно, менять прописку, по крайней мере, диверсифицировать бизнес, открывая производственные мощности где-то еще. Мы никуда не пойдем, будем здесь строиться. Нам здесь хорошо, комфортно», – рассказал генеральный директор АО «ПФК Обновление» Владлен Калустов.

Также Калустов отметил перспективы Новосибирска. В первую очередь гендиректор «ПФК Обновление» считает, что у города потрясающая кадровая площадка, которая ежегодно обновляется за счет выпускников вузов. Со слов главы фармацевтической компании, в составе организации преимущественно работают молодые лица – средний возраст 30 лет. Стоит отметить, что ранее АО «ПФК Обновление» стало «Компанией года» по версии «Континента Сибирь» в реальном секторе региона по итогам 2022 года.

Напомним, что недавно губернатор Андрей Травников открыл «Сибирскую строительную неделю-2023». В первый день на мероприятии было подписано соглашение между правительством Новосибирской области и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков по выработке единой политики в строительной отрасли и градостроительстве.