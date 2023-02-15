Общая сумма задолженности юрлиц перед «Газпром межрегионгазом Новосибирск» составила 1,3 млрд рублей

Александр Киселев
 
Газ
Фото из группы Вконтакте Газпром межрегионгаз Новосибирск

Суммарная задолженность юридических лиц перед компанией «Газпром межрегионгаз Новосибирск» за 2022 год составила 1,3 млрд рублей. Этот показатель на 15,7% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Преимущественная часть долга принадлежит теплоснабжающим организациям (ТСО). По итогам 2022 года задолженность ТСО составила 892,2 млн рублей, таким образом уменьшившись на 21,3% в сравнении с 2021 годом. Наиболее высокие показатели в этом вопросе продемонстрировали Алтайский край — 52,4% и Новосибирской область — 28,7%.

«Мы обеспечили бесперебойное газоснабжение потребителей во всех регионах присутствия нашей компании. Тем не менее, мы видим, что ряд потребителей продолжает систематически не исполнять свои обязательства в части расчетов за поставленный газ. В 2023 году работа по снижению задолженности и повышению уровня оплаты будет продолжена, в том числе в части взаимодействия с региональными органами власти», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Игорь Домаренко.

В ходе судебных разбирательств с юридических лиц в общей сложности было взыскано 4,2 млрд рублей. В рамках работы с властями регионов в 2022 году обеспечено выделение субсидий на сумму более 1 млрд рублей, в том числе на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций — 752,9 млн рублей. В Новосибирской области общий объем субсидий составил 835,2 млн  рублей, в том числе на ТСО — 584,9 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области началась активная работа по обеспечению безопасности в работе систем газоснабжения жилых домов.

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