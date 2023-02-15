Суммарная задолженность юридических лиц перед компанией «Газпром межрегионгаз Новосибирск» за 2022 год составила 1,3 млрд рублей. Этот показатель на 15,7% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Преимущественная часть долга принадлежит теплоснабжающим организациям (ТСО). По итогам 2022 года задолженность ТСО составила 892,2 млн рублей, таким образом уменьшившись на 21,3% в сравнении с 2021 годом. Наиболее высокие показатели в этом вопросе продемонстрировали Алтайский край — 52,4% и Новосибирской область — 28,7%.

«Мы обеспечили бесперебойное газоснабжение потребителей во всех регионах присутствия нашей компании. Тем не менее, мы видим, что ряд потребителей продолжает систематически не исполнять свои обязательства в части расчетов за поставленный газ. В 2023 году работа по снижению задолженности и повышению уровня оплаты будет продолжена, в том числе в части взаимодействия с региональными органами власти», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Игорь Домаренко.

В ходе судебных разбирательств с юридических лиц в общей сложности было взыскано 4,2 млрд рублей. В рамках работы с властями регионов в 2022 году обеспечено выделение субсидий на сумму более 1 млрд рублей, в том числе на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций — 752,9 млн рублей. В Новосибирской области общий объем субсидий составил 835,2 млн рублей, в том числе на ТСО — 584,9 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области началась активная работа по обеспечению безопасности в работе систем газоснабжения жилых домов.