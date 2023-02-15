Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали идею «новосибирского Арбата»

Алёна Золотова
 
Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали идею «новосибирского Арбата»
Фото Михаила Перикова

Депутаты Заксобрания Новосибирской области высказались за создание пешеходной улицы Ленина в Новосибирске на постоянной основе. Соответствующее решение будет переадресовано мэрии и городским депутатам.

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике 14 февраля поддержал инициативу возглавляемой Майисом Мамедовым ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» о создании пешеходной улицы Ленина в Новосибирске.

«Планировка и застройка улицы Ленина представляет историческую, культурную ценность. Этот участок улицы служит местом концентрации исторических памятников первой половины и середины ХХ века. Поэтому, в том числе в целях сохранения и развития таких общественных ценностей, целесообразно именно в этой части города организовать пешеходную улицу и пешеходную зону», — говорится в обращении ассоциации. Его приводит пресс-служба Заксобрания региона.

Председатель комитета ЗС по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко рассказал на заседании комитета, что инициативу поддерживают многие парламентарии. Однако депутат ЗС Александр Барсуков подчеркнул, что для создания «новосибирского Арбата» требуются проект и логистическая схема. Решение об изменении статуса территории лежит в компетенциях мэрии Новосибирска. 

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев сообщил, что основная проблема для создания пешеходной зоны — это большое количество хозяйствующих субъектов в округе. Для решения вопроса необходима проработка вопроса подъезда к зданиям.

Заместитель председателя транспортного комитета ЗС Сергей Титков высказал предложение о частичном перекрытии улицы.  «Предложил бы рассмотреть жесткое ограничение – никаких стоянок, никакого транзитного движения. Начинать надо с ограничений, но ни в коем случае не перекрывать улицы Советскую, Урицкого, Революции», – сказал депутат.

Валерий Ильенко сообщил, что решение вопроса адресуется мэрии и депутатам городского Совета Новосибирска. 

Напомним, что ранее прошло обсуждение создания общественной территории возле Универсама и кинотеатра «Победа» в Новосибирске. На собрании архитекторов в мэрии прозвучало предложение о проведении открытого конкурса проектов по реновации территории.

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