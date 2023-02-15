Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали идею «новосибирского Арбата»

Депутаты Заксобрания Новосибирской области высказались за создание пешеходной улицы Ленина в Новосибирске на постоянной основе. Соответствующее решение будет переадресовано мэрии и городским депутатам.

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике 14 февраля поддержал инициативу возглавляемой Майисом Мамедовым ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» о создании пешеходной улицы Ленина в Новосибирске.

«Планировка и застройка улицы Ленина представляет историческую, культурную ценность. Этот участок улицы служит местом концентрации исторических памятников первой половины и середины ХХ века. Поэтому, в том числе в целях сохранения и развития таких общественных ценностей, целесообразно именно в этой части города организовать пешеходную улицу и пешеходную зону», — говорится в обращении ассоциации. Его приводит пресс-служба Заксобрания региона.

Председатель комитета ЗС по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко рассказал на заседании комитета, что инициативу поддерживают многие парламентарии. Однако депутат ЗС Александр Барсуков подчеркнул, что для создания «новосибирского Арбата» требуются проект и логистическая схема. Решение об изменении статуса территории лежит в компетенциях мэрии Новосибирска.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев сообщил, что основная проблема для создания пешеходной зоны — это большое количество хозяйствующих субъектов в округе. Для решения вопроса необходима проработка вопроса подъезда к зданиям.

Заместитель председателя транспортного комитета ЗС Сергей Титков высказал предложение о частичном перекрытии улицы. «Предложил бы рассмотреть жесткое ограничение – никаких стоянок, никакого транзитного движения. Начинать надо с ограничений, но ни в коем случае не перекрывать улицы Советскую, Урицкого, Революции», – сказал депутат.

Валерий Ильенко сообщил, что решение вопроса адресуется мэрии и депутатам городского Совета Новосибирска.

Напомним, что ранее прошло обсуждение создания общественной территории возле Универсама и кинотеатра «Победа» в Новосибирске. На собрании архитекторов в мэрии прозвучало предложение о проведении открытого конкурса проектов по реновации территории.