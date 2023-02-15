В Барнауле к шести годам тюрьмы приговорили журналистку издания RusNews Марию Пономаренко. Её обвиняют по делу о «фейках» о вооруженных силах РФ. Об этом сообщило следственное управление СКР по Алтайскому краю.

Журналистку осудили по ст. 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и исполнении госорганами РФ своих полномочий. Речь идет о посте в Telegram-канале, который был посвящен возможным виновникам авиаудара по драматическому театру города Мариуполя. Напомним, что согласно официальным данным Минобороны России, подрыв здания осуществил украинский батальон.

Гособвинение запрашивало для Марии Пономаренко 9 лет колонии. В ходе судебного заседания журналистка отказалась признавать свою вину в распространении фейков, также добавив, что не рассчитывает на снисхождение и не считает себя преступницей. Решением суда Марии Пономаренко на 5 лет также запретили администрировать сайты и каналы в интернете.

Напомним, что прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва 2023 года начался 23 января. Об этом сообщило министерство цифрового развития.