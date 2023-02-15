«МегаФон» назвал самые популярные подарки на 14 февраля

В 2023 году самыми частыми подарками на 14 февраля стали беспроводные наушники и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав продажи гаджетов в собственном интернет-магазине накануне праздника.

В компании отметили, что продажи гаджетов в преддверии 14 февраля в интернет-магазине выросли на 20%. Самым популярным подарком в этом году стали беспроводные наушники, на них пришлось больше половины покупок. Если год назад наиболее желаемым брендом среди мужчин и женщин был Apple, то в этом году покупатели стали выбирать более доступные модели от Honor, JBL и Xiaomi. Американский бренд занял только четвёртую строчку.

Второе место в рейтинге наиболее востребованных товаров заняли умные колонки. Мужчины отдавали предпочтение преимущественно моделям «Макс» и «2», в то время как женщины выбирали версию «Мини». Замыкает топ-3 подарков умные часы, в данном случае по-прежнему лидируют модели Apple Watch, на них пришлось около 80% продаж.

Также по данным «МегаФона», средний чек мужчин в 2023 году оказался на 5% ниже, чем у женщин. Кроме того, в этом году женщины чаще стали выбирать в подарок гаджеты – их доля среди покупателей накануне праздника выросла с 13 до 30%.