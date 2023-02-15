Стало известно, какова готовность станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Александр Киселев
 
Метро
Фото из архива «Континента Сибирь»

Уровень готовности станции метро «Спортивная», расположенной на левом берегу Новосибирска, на сегодня оценивается в 97%. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время отчета перед депутатами горсовета 15 февраля.

«Физические работы фактически завершены, остались последние нюансы. Задача ближайшего времени – получить необходимые разрешения, решить все формальные вопросы, ввести станцию в эксплуатацию», – пояснил мэр.

Глава города также отметил, что в проект строительства второго тоннеля  Дзержинской линии метрополитена внесут коррективы.

Напомним, что сроки строительства станции «Спортивная» были продлены до марта 2023 года. В связи с нарушением сроков предоставления бюджетных средств прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении. Санкции будут применены к начальнику профильного департамента мэрии Новосибирска Константину Васильеву. Как отмечали в прокуратуре, по заведённому административному делу ему грозит штраф либо дисквалификация сроком до двух лет.

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