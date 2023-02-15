ПАО «МТС» объявило о запуске новых станций 4G в Новосибирском зоопарке им. Ростислава Шило. Теперь мобильный интернет на скорости 150 Мбит/с будет доступен на территории площадью более 60 гектар.

«Ежегодно растет количество новосибирцев и гостей города, посещающих наш уникальный зоопарк, где живет почти 11 000 обитателей. Растет и интернет-трафик на территории Новосибирского зоопарка — ежегодно он увеличивается более чем на треть. Поэтому для комфорта посетителей мы запустили новые базовые станции в одном из самых популярных мест Новосибирска, чтобы абоненты МТС могли без ограничений делиться впечатлениями от посещения зоопарка», — отметил технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.

Дополнительное оборудование обеспечит доступ к мобильным сервисам и высокую скорость передачи данных даже в период наплыва посетителей в выходные и праздничные дни, а также во время школьных каникул. Абоненты смогут пользоваться интернетом буквально на всей территории зоопарка, включая центр океанографии и морской биологии «Дельфиния».