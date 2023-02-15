В Новосибирске 14 февраля начался суд в отношении заместителя мэра города Артема Скатова. Его обвиняют в клевете против депутата Госдумы от Новосибирской области Дмитрия Савельева. Об этом сообщили в управлении судебного департамента по региону.

По версии следствия Артем Скатов в феврале 2022 года обратился к администратору одного из Telegram-каналов с просьбой распространить несоответствующую действительности информацию о депутате Госдумы РФ Дмитрии Савельеве. Следствие считает, что пост вице-мэра был размещен на почве личной неприязни.

«Защитником Артема Скатова был заявлен ряд ходатайств, в том числе о восстановлении процессуального срока для проведения предварительного судебного заседания для заявления ходатайства о возврате дела прокурору и об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела на другой регион – Алтайский край, Томскую или Омскую области», – сказано в сообщении управления судебного департамента по Новосибирской области. Первое ходатайство суд отказался удовлетворить. Для рассмотрения второго был объявлен перерыв в заседании до 8.00 17 февраля.

Напомним, что вице-мэр Новосибирска стал подозреваемым по уголовному делу о клевете в августе 2022 года. «Континент Сибирь» ранее писал, что дело заведено по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева. По словам потерпевшего, заявление было подано по факту публикации, и никакие третьи лица в документе не упоминались. Сам Артем Скатов в январе 2023 года вернулся на работу в новосибирскую мэрию.