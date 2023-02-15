14 февраля в Новосибирске начала свою работу “Сибирская строительная неделя”. Для официальных итогов время ещё не пришло, однако первые впечатления у гостей мероприятия уже сложились. Обманчивые они или самые верные – покажет время.

Это раньше театр (в нашем случае Экспоцентр) начинался с вешалки, сегодня — с парковки. И если припарковаться проблематично, то значит, мероприятие удалось. Ну, может, пока не само мероприятие, но его раскрутка уж точно. Парковка на «Сибирской строительной неделе» была переполнена, да и с вешалкой (с гардеробом то есть), кстати, тоже без проблем – небольшая динамичная очередь позволяла посетителям сразу начать обмен мнениями (пока только о погоде) и подчеркивала одновременно как востребованность мероприятия, так и профессиональный уровень его организаторов.

Все соскучились по оффлайну. Тезис уже избитый, но всё ещё актуальный. Губернатор напоминает, что пандемия осталась в прошлом и предлагает настроиться на конструктивный лад. Конструктивный – не значит позитивный. И о проблемах отрасли (на фоне её успехов) молчать нельзя.

«Потенциал повышения цен уже исчерпан… Сегодня стоит задача сдержать и даже снизить стоимость квадратного метра жилья», – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Задача не новая, и она стоит. А цены растут. Дежа вю, да и только. На этой же площадке несколько лет назад говорилось уже об этой же проблеме. Тогда и губернатор был другой, и «строительная неделя» была не одна, а две, и компаний на неё приезжало под тысячу. Ну да кто старое помянет… Мы же о новых впечатлениях.

А новое – хорошо забытое старое. Или не забытое? Вот не принято у нас переживать, что не успели к назначенному времени. Успеем – это же не просто выставка, а целая «неделя». И потому здесь одни осмысленно и по-деловому заканчивают монтаж выставочного стенда, а другие в то же время по соседней аллее проводят экскурсию для губернатора со свитой. И в этом есть своя сермяжная правда, строительство – процесс беспрерывный. Хотя и эти вопросы в повестке мероприятия присутствуют, и намечены пути, векторы их решения. Стратегические.

«Сегодня технологии модульного строительства из любых материалов — это повышение производительности труда и сокращение сроков сдачи в разы», – прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко.

Да, форум — площадка для обмена мнениями и разговора о проблемах. Но только о настоящих проблемах отрасли… То, что отрасль не считает постоянный рост цен проблемой, уже понятно. Но что же тогда проблема? Потребительский экстремизм — это, когда странные покупатели требуют за свои деньги какого-то завышенного качества, а коварные юристы им в этом помогают. Или вот эта… «Избыточное давление надзорных и правоохранительных органов на участников строительного бизнеса приводит к тому, что бизнес становится парализован», – констатировал вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко.

На выставке было много разговоров и тезисов про новизну момента, про вызовы времени и про запрос на смену или трансформацию формата (формата мероприятия). Но не все этот запрос ощущают – кто-то нарядил по старинке девушек-хостес в яркую сексуальную униформу и не задается вопросом «насколько это соответствует духу времени?», кто-то обнимает ростовую фигуру своего талисмана и транслирует в массы подозрительно безудержный оптимизм. Выставка – это же праздник. И ещё – ярмарка (читай: тщеславия). Ну не об одних же проблемах с трибуны – и об успехах тоже, благо и год выдался подходящий. Отчетно-выборный.

А успехи весомые, бесконечно прирастающие миллионами квадратных метров и сотнями сданных объектов. Вот столько – за год, а столько — за 10 лет. Впечатляет? Уже нет. Из года в год – примерно одно и тоже. Вот и притупилось чувство восхищения, и грандиозности тоже. Пора брать повышенные обязательства, и тогда на следующий форум приедем тоже. Или к онлайну подключимся. Какие там времена будут, кто его знает?

Такие вот впечатления. Первые, но не последние…