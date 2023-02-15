В Омской области зафиксирован существенный прирост числа зараженных COVID-19. Об этом в своем телеграм-канале сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«За шестую неделю года (с 6 по 12 февраля) было зарегистрировано 777 случаев против 453 на предыдущей неделе», — сказано в сообщении.

Таким образом, рост заболеваемости составил чуть более 70%. В размещенной Роспотребнадзором статистике также указывается, что еще 7 пациентов с коронавирусом скончались.

Год назад, как отметили в ведомстве, ситуация складывалась аналогичным образом – в указанный период времени был установлен рост заболеваемости. В абсолютных значениях в тот момент фиксировалось около 2 тысяч случаев заражения ежедневно.

Также в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями за последнюю неделю составил 62,4 на 10 тысячи населения — это на 30,6% ниже эпидемического порога и на 6,4% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели.

В Красноярском крае в период с 6 по 12 февраля показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 60 на 10 тысяч населения, что ниже уровня эпидемического порога на 44,6%. При этом, как отметил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, ситуация по-прежнему остается напряженной. Также неделей ранее более чем у 600 жителей края был установлен диагноз коронавирусной инфекции.

В Новосибирской области фиксируется аналогичная тенденция по росту числа заболевших. С 06 по 12 февраля зарегистрировано 26058 случаев заболевания ОРВИ, на предыдущей неделе этот показатель был на уровне 23518 человек. С гриппом зарегистрировано 62 случаев заболевания, за предыдущую неделю было установлено 73 случая. Значительного прироста заболевших коронавирусной инфекцией в регионе пока не наблюдается.

Ранее мы писали, что в конце января в Новосибирской области был зафиксирован спад заболеваемости COVID-19 и снижение числа случаев ОРВИ на 13%.