Сбербанк и РЖД подписали соглашение о совместной деятельности в области ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). Взаимодействие компаний будет проходить в области волонтерских, экологических и социальных проектов – в качестве подписантов выступили председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев и заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Александр Теслевич.

«ESG-направления – важная часть деятельности Сбера, ведь за любыми бизнес-показателями стоят люди и мир, в котором мы живем. Для нас ценно, когда нашими партнерами в социальных инициативах становятся такие крупные компании, как РЖД. Наше сотрудничество началось задолго до сегодня – за плечами наших волонтеров уже немало совместных проектов, но подписанное соглашение позволит сделать эти проекты крупнее и тиражировать их на гораздо большее количество сотрудников», — рассказал председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.

В рамках соглашения в 2023 году планируется организация культурного досуга для воспитанников Центров помощи детям. Также волонтерам обеих организаций предстоит пройти большое количество экологических инициатив, занятий по финансовой грамотности и иных социальных практик.