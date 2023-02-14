С 14 февраля 2023 года у СГК и ее материнской компании СУЭК снова появился общий руководитель – им стал Максим Басов, который с апреля 2022 года работает генеральным директором СУЭК, а в 2023 году занял руководящую должность и в СГК.

Ранее должности руководителя СГК и СУЭК совмещал в 2020-21 годах Степан Солженицын, который ранее руководил СГК. С мая 2020 года по решению совета директоров он сменил на посту гендиректора Владимира Рашевского (который при этом сохранил членство в совете), но сам при этом остался директором СГК. C 2021 года он окончательно перешел в руководящий аппарат СУЭК, передав директорское кресло Герману Мустафину, но в 2022 году вернулся в СГК.

С 14 февраля Солженицын назначен председателем совета директоров СГК и, как сообщает пресс-служба компании, сосредоточится на стратегических вопросах развития энергетических активов.

«Перед компанией в этом году стоят сложные задачи, поэтому я решил лично помочь СГК выйти на новый уровень развития, — прокомментировал Максим Басов. — Помимо работы над важными стратегическими целями, мы продолжим проекты по модернизации электростанций и по повышению качества и надежности теплоснабжения в крупных сибирских городах».

До своего прихода в СУЭК Максим Басов возглавлял группу «Русагро».