Мобильные бригады помогут семьям с детьми в проблемных ситуациях

Соцбригады будут выезжать по адресам в Новосибирской области, где дети и подростки ищут «негативный» контент и находятся в «проблемной ситуации». Для профилактики будет проводиться работа с детьми и их опекунами.

На «негативную» информацию, которую дети и подростки ищут в интернете, будет выдаваться положительный контент, а на каждую проблемную ситуацию в семье с детьми приедет мобильная бригада. Эти и другие инструменты по усилению профилактики детской преступности рассмотрены в правительстве Новосибирской области 14 февраля на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории региона, прошедшей под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

В проблемных ситуациях дети и подростки могут обратиться на всероссийский телефон доверия 8-800-200-01-22. В регионе также активно внедряются новые формы и технологии работы с несовершеннолетними.

В регионе ведется работа по распространению позитивного контента среди несовершеннолетних в интернете, в том числе анализ поисковых запросов и выдача на негативную информацию положительного контента.

«Такой инструмент призван стать средством профилактики распространения информации о суицидах, пропаганды другой запрещенной информации, а также навязывания интерпретаций геополитических событий», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

На заседании отметили, что мобильная рабочая группа комиссии адресно выезжает для работы по конкретным ситуациям с целью рассмотрения и выявления причин, способствовавших совершению преступлений в отношении детей, а также совершению ими суицидов. Также рассмотрены вопросы дополнительной занятости детей, создания временных рабочих мест для молодежи, работа движения детей и молодежи «Движение первых» и другие.

Профильным министерствам и муниципалитетам Новосибирской области будут обязана заняться профилактической работой с несовершеннолетними и их опекунами, состоящими на учете в органах внутренних дел.