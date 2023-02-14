Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» планирует выйти на новосибирский рынок. Об этом сообщил президент компании Александр Гайдуков в ходе Сибирской строительной недели.

«Новосибирск – активно развивающийся город. Во многом благодаря усилиям местной администрации город получил масштабный импульс на обновление. Крупные застройщики все активнее приходят в регион — мы в их числе, сейчас активно рассматриваем новые участки. Мы рассчитываем, что сможем создать новые точки притяжения и комфортные пространства, сформировать новый образ и качество жизни для новосибирцев», — рассказал в ходе форума Александр Гайдуков.

В Новосибирске застройщик займется созданием современного проекта в районе улицы Сухарная. Общая площадь проекта составит 46 тыс. кв. м, жилая – 27 тыс. кв. м. Также объект будет включать в себя подземную парковку на 280 машиномест. Вместе с этим застройщик планирует обустроить прилегающую территорию к ЖК.

«Страна Девелопмент» — не единственный федеральный застройщик, проявляющий интерес к местному рынку. Ранее о выходе в Новосибирскую область объявила ГК «Эталон» — она получила разрешение на строительство жилого комплекса в Кольцово. Также возможность выхода в Сибирь рассматривала ГК «ПИК».

«Страна Девелопмент» — федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м. В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья.

Ранее мы писали, что мэрия Новосибирска выдала разрешение строительство 23-этажного дома в Дзержинском районе возле парка «Каменка».