Губернатор Андрей Травников открыл «Сибирскую строительную неделю-2023» в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл «Сибирскую строительную неделю-2023». В первый день на мероприятии подписано соглашение между правительством Новосибирской области и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков по выработке единой политики в строительной отрасли и градостроительстве.

XI международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя-2023» открылся в Новосибирской области 14 февраля. На мероприятии собрались влиятельнейшие представители российской строительной индустрии.

Тематика форума посвящена стратегии ускорения темпов строительства, перспективам жилищного и промышленного строительства в Сибири и независимости от зарубежных поставок и технологий этой отрасли в России.

«Новосибирская область – лидер строительства за Уралом – по объему ввода жилья, социальных, инфраструктурных объектов. Мы готовы делиться своими наработками, находками и решениями на этой площадке, открыты для опыта других регионов, предложений, дискуссий. Сегодня время возможностей – в части реализации стратегии развития строительства до 2030 года в части новых инструментов, которые создаются Правительством Российской Федерации, профильными министерствами – это инфраструктурное меню, донастройка мер по снижению административного давления на строительную отрасль, поддержка спроса на жилье. Мы ждем, что форум даст толчок для и так уже динамично развивающейся строительной отрасли», – рассказал на открытии губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Его слова приводит пресс-служба правительства региона.

Губернатор еще раз подчеркнул, что регион является лидером по вводу в эксплуатацию жилья. По словам Травникова, в регионе построено 34 социальных объекта, в 2023-2025 годах предстоит ввести в строй 137 объектов.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко высоко оценил развитие строительного комплекса региона.

В рамках мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Предметом соглашения стало объединение и координация совместной работы по совершенствованию законодательной, нормативной правовой и нормативной технической базы, а также развитие и совершенствование инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и градостроительной деятельности.