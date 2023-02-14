В Кемерове группу местных жителей признали виновными в организации мошеннических схем с автострахованием. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД региона.

«С 2017 по 2019 год фигуранты инсценировали несколько ДТП с целью незаконного получения страховых выплат. Руководил всем 27-летний житель Кемерово, помимо которого в преступную группу входили 24 человека. На специально приобретенных подержанных автомобилях они имитировали автоаварии, после чего обращались в страховые компании за получением выплат по договору», — сказано в сообщении ГУ МВД.

В общей сложности преступники заработали 2,1 млн рублей, совершив 9 автоподстав. После намеренного ДТП организатор преступной группы восстанавливал и продавал автомобили.

Центральный суд Кемерово признал 21 участника группы виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) и приговорил их к условным срокам от 1,5 лет до 4 лет. Шестерых обвиняемых обязали выплатить в качестве компенсации более 400 тысяч рублей потерпевшим, в отношении еще четверых уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Напомним, что ранее судимые жители Новосибирска присвоили 7 земельных участков в Новосибирской области через поддельные документы и подконтрольных лиц. Суммарный ущерб оценивается следователями в 15 млн рублей.