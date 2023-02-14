В Новосибирске ввели режим ЧС из-за хлопка газа в жилом доме на улице Линейной 9 февраля

Алёна Золотова
 
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за хлопка газа в жилом доме на улице Линейной 9 февраля
Фото Михаила Перикова

Введен режим ЧС из-за взрыва газа в доме на улице Линейной в Новосибирске. Сам дом планируют признать аварийным 14 февраля.

На аппаратном совещании мэрии Новосибирска 14 февраля начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Сергей Куценко рассказал, что в Новосибирске введен режим ЧС. Постановлением мэрии № 731 определены задачи должностных лиц при ликвидации последствий взрыва газа в доме по улице Линейной.

Мэр города Анатолий Локоть еще раз рассказал, что дом не подлежит восстановлению, а жильцов расселят в новые квартиры. Для запуска процедуры расселения жильцов необходимо признание дома аварийным. Соответствующий документ Локоть планирует подписать 14 февраля.

На данный момент власти города ведут переговоры с банками по поводу ипотеки. Планируется признать случай страховым.

Напомним, что ранее городские власти перечислили почти 10 млн рублей на помощь пострадавшим в результате взрыва газа 9 февраля.

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