Экс-зампрокурора Новосибирской области оставили в СИЗО

Бывший заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок пробудет в СИЗО до 14 мая 2023 года. Соответствующее решение вынес Дзержинский районный суд Новосибирска.

Бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок оставили в СИЗО до 14 мая. О продлении ареста сообщило 14 февраля Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

«Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 13 февраля 2023 года продлен срок содержания под стражей до 14 мая 2023 года в отношении Кузьменок Л.Я., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

При этом постановление в силу еще не вступило.

Напомним, что Любовь Кузьменок уволилась из областной прокуратуры в 2018 году. В феврале 2022 года стало известно, что Кузьменок могут объявить в розыск. Экс-зампрокурора была объявлена в международный и федеральный розыск в начале июня 2022 года, а июле уже задержана силовиками в Москве.

Бывшие заместители прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок и Андрей Турбин стали фигурантами дела о получении взяток за общее покровительство предпринимателям. По этому же делу в феврале 2022 года задержан и бывший прокурор региона Владимир Фалиеев.