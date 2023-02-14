В Омске бывшего художественного руководителя «Пятого театра» Никиту Гриншпуна приговорили к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в 8,5 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Омской области.

«Суд лишил его права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях культуры», — сказано в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, с ноября 2016 года по март 2020 года Гриншпун официально трудоустроил индивидуального предпринимателя на должность режиссера-постановщика. Однако постановкой спектаклей обвиняемый занимался самостоятельно.

«Фактически все спектакли ставил непосредственно обвиняемый, а от номинального режиссера получал денежные средства за неувольнение и неприменение мер дисциплинарного характера»,- отметили в прокуратуре.

В общей сложности худрук театра таким образом вывел более 4,2 млн рублей. Также с марта 2016 года по ноября 2018 года заключенный оформил с рядом предпринимателей несколько фиктивных договоров о постановке света для спектаклей. За «проделанную работу» мужчина отправил более 2 млн рублей.

Своей вины в ходе судебного заседания обвиняемый не признал. Также в прокуратуре отметили, что лицо, выступавшее в качестве режиссера постановщика, приняло активное участие в раскрытии преступления, в связи с чем уголовное дело в отношении него было прекращено.

Напомним, что суд Новосибирска избрал меру пресечения бывшему директору новосибирского театра «Красный факел» Александру Кулябину.